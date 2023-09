Königskobra im Kinderzimmer! Familienvater findet Schlange unter Matratze seines Sohnes

Ungebetener Gast im Kinderzimmer!

Als ein Vater in Südindien gerade seine Kinder ins Bett bringen will, findet er zufällig eine Schlange unter der Matratze – und was für eine! Es handelt sich dabei um eine Königskobra, sie sind die längsten Giftschlangen der Welt. Wie der Vater reagiert, sehen Sie im Video. (jak)