17 Jahre lang sprach die Journalistin humorvoll, einfühlsam und spontan mit ihren prominenten und nicht-prominenten Gästen über Gott und die Welt. Dafür war sie zweimal für den angesehenen Grimme-Preis nominiert. Auch hinter den Kulissen hat Böttinger den Freitagabendtalk 30 Jahre lang geprägt – tatsächlich bleibt sie dem Format als Produzentin und Beraterin auch weiterhin erhalten.

Ihre weiteren Pläne hat Böttinger der Bild-Zeitung verraten. Am Sonntag nach der letzten Sendung wird sie an einer „Podiumsdiskussion auf der Opernbühne in Bonn" teilnehmen, danach hat sie das „gesamte Produktionsteams in ihr Haus in der Eifel" eingeladen.

Für ihren neuen Lebensabschnitt hat sie sich zudem einen Familienzuwachs „gegönnt". Gemeint ist ein Dackel-Welpe, der vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist. Das Weibchen wird „Anfang Januar" einziehen. Was ihre zwölfjährige Dackel-Dame Finchen dazu sagen wird, weiß sie „noch nicht genau, aber wir lassen es mal drauf ankommen", sagt sie im Interview.

(spot on news/ean)