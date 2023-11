Kölner Hauptbahnhof am Sonntag für Zugverkehr gesperrt

Mehr zum Thema

Pocher im Podcast mit Meyer-Wölden: „Humor ist mein Ventil“ Comedian Oliver Pocher hat im Podcast-Gespräch mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden angekündigt, die frische Trennung von Noch-Ehefrau Amira mit Humor verarbeiten zu wollen. Humor ist mein Ventil, sagte der Moderator in der ersten Folge von Die Pochers! Frisch recycelt vom Freitag. Er habe über seine Beziehungen immer am Anfang und am Ende seine Gags gemacht. Da liegen jetzt noch mal ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln.