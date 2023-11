Köln verpasst den Sieg und bleibt im Tabellenkeller

Mehr zum Thema

FC Bayern mit Goretzka und Upamecano gegen BVB Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund auf Leon Goretzka und Dayot Upamecano setzen. Die beiden zuletzt angeschlagenen Profis meldeten sich rechtzeitig fit und stehen in der Startelf für die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky). Sie ersetzen den gesperrten Joshua Kimmich und den am Knie verletzten Matthijs de Ligt.

Jäger trifft Mitjäger bei Schuss auf Feldhasen Ein 83 Jahre alter Jäger aus Oberösterreich hat bei einer Treibjagd in Eggerding einen 50 Jahre alten Mitjäger getroffen. Der Rentner habe vom Waldrand aus einen Schuss aus seiner Doppelschrotflinte auf einen aus dem Wald rennenden Feldhasen abgegeben, teilte die oberösterreichische Polizei am Samstag mit. Das Opfer stand dabei etwa 73 Meter von dem Schützen entfernt. Der Angeschossene wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.