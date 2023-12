Köln-Trainer Baumgart über Sieg in Darmstadt: Keine Erlösung

Mehr zum Thema

Landesamt gegen Finanzkriminalität: Sitz in Düsseldorf Das Land NRW will den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Cybercrime verstärken. Dazu ist ein neues Landesamt geplant, das die Kräfte der Steuerfahnder bündelt. Der Start erfolgt planmäßig zum 1. Januar 2024. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.

Papa Terodde nach Tor: „Kompliment an Frau und Tochter“ Vier Monate hatte Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde kein Tor geschossen. Mit einer ganz besonderen Motivation klappte es im wichtigen Keller-Duell gegen Osnabrück nun wieder.