Köln-"Tatort": Kriminaltechnikerin wird zur Undercover-Polizistin

Der "Tatort: Des Anderen Last" (3.12., 20:15 Uhr, das Erste) spielt in der Paketdienst-Branche. Und um Informationen über den getöteten Paketboten und dessen Umfeld in dem düsteren Logistikunternehmen zu bekommen, wird Kriminaltechnikerin Natalie Förster als Undercover-Ermittlerin eingeschleust. Schauspielerin Tinka Fürst (geb. 1988) spielt damit auch in diesem Köln-Krimi wieder eine größere Rolle - und sorgt erneut für besonders spannende Szenen. Das gelang ihr auch schon überragend im Kölner "Tatort: Spur des Blutes" vom Oktober 2022, in dem sie gegen die Geister ihrer Vergangenheit ankämpfen musste.