Köln probt Toilettensystem: Trockenklo für Volksgarten

Die Stadt Köln erprobt nachhaltige Toilettensysteme. Als Teil der auf zwei Jahre angelegten Pilotphase steht seit Montag eine Trockentoilette im Volksgarten in der Stadt. Das grüne Häuschen dient in dem Park als chemiefreies Klo, wie die Stadt berichtete. Eine Wasserspülung gibt es nicht, wohl aber einen automatischen Spender von Streu, das Gerüche bindet. Anastasia Bondar hat das Häuschen und das System in ihrer mit dem Kölner Designpreis ausgezeichneten Masterarbeit entwickelt.

Die Gestalterin versicherte, die Behälter würden regelmäßig geleert, und das Klohäuschen gereinigt. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollen die Hinterlassenschaften der Benutzer aufbereitet und später als Humus in der Landwirtschaft genutzt werden können. Holy Shit nennt die Gestalterin die Trockentoilette. Über dem Dach des grünen Häuschens ist ein stilisierter Heiligenschein montiert, der im Dunkeln leuchtet.

In Berlin stehen seit diesem Frühjahr in einer Testphase 24 Trockentoiletten in mehreren Parks. Der Gebrauch ist kostenlos.