Köln peilt nächsten Pokal-Coup an - BVB gegen Hoffenheim

Viktoria Köln und Borussia Dortmund nehmen die nächste Pokal-Runde ins Visier. Drittligist Viktoria hat nach dem Erstrunden-Coup wieder einen Bundesligisten zu Gast, der BVB empfängt Hoffenheim.

Viktoria Köln und Borussia Dortmund peilen am Mittwoch im heimischen Stadion den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals an. Bundesligist BVB empfängt in der 2. Runde des Wettbewerbs den Ligarivalen TSG Hoffenheim (18.00 Uhr) und will die nächste Hürde auf dem Weg ins nationale Cup-Finale nehmen. Zuletzt gewann die Borussia in der Saison 2020/21 den DFB-Pokal.

Drittligist Viktoria Köln nimmt am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt einen weiteren Coup ins Visier. Bereits in der Auftaktrunde behauptete sich der Pokalsieger aus dem Landesverband Mittelrhein gegen Erstligist Werder Bremen (3:2). In der 3. Liga hält die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen nach 13 Spieltagen Kontakt zur Aufstiegszone und bewies vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg gegen 1860 München ihre gute Form.