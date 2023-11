Lesen Sie auch: Mann (47) stirbt nach Polizeikontrolle in Mannheim - Videos zeigen brutale Szenen

Der 16-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Kölner Krankenhaus gekommen. Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei Bonn die Ermittlungen übernommen. Geklärt werden soll nun, was genau passiert ist und warum der Schuss abgegeben werden musste, so Carsten Rustow. Wie viele Schüssen insgesamt gefallen sind und wo der junge Mann getroffen wurde, blieb zunächst unklar.

Offenbar habe es auch Hinweise gegeben, dass der 16-Jährige unter Drogen oder Alkoholeinfluss gestanden haben könnte – die Polizei ordnete deshalb eine Blutprobe an. (ibü mit dpa)