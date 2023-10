Dieses Polarbären-Suchbild ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, der Fisch versteckt sich nicht in der Eisscholle, sondern an einem ganz anderen Ort.

Kleiner Tipp: Schauen Sie sich im linken Bereich des Suchbilds einmal genauer um. Haben Sie den Fisch entdeckt? Hier kommt die Auflösung.