Knieprobleme: Leverkusen ohne Weltmeister Palacios in Baku

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen tritt ohne Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios in der Europa League beim FK Karabach Agdam an. Der 25 Jahre alte Argentinier fehlt wegen Knieproblemen, wie die Rheinländer am Donnerstag kurz vor der Partie mitteilten. Dass Palacios nicht dabei ist, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Im defensiven Mittelfeld setzt Trainer Xabi Alonso für die Partie in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auf Robert Andrich und Granit Xhaka.