Knapp 70 Millionen Euro aus Erbschaften und Schenkungen

Fußgängerin in Chemnitz von Auto erfasst und schwer verletzt Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwochabend habe die 66-Jährige die Yorckstraße in Chemnitz überquert, sie sei dann von einer 64 Jahre alten Autofahrerin übersehen worden, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Demnach wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Straße sei nur feucht, nicht glatt gewesen, so die Polizei. Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Örtlich leichter Schnee und glatte Straßen in Sachsen Auf örtlich leichten Schneefall und glatte Straßen müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst wolkig bis heiter bei maximal ein Grad, im Bergland minus ein Grad. In der Lausitz ist es stark bewölkt und es schneit leicht. Am Abend gibt es auch im Westen des Landes leichten Schnee.