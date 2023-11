Knapp 600 Lastenfahrräder bislang vom Land gefördert

Mehr zum Thema

BR Volleys gewinnen Fünf-Satz-Krimi in Friedrichshafen Die Berlin Volleys haben sich im deutschen Volleyball-Pokal nach einem Fünf-Satz-Krimi für das Viertelfinale qualifiziert. Beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen gewann der Pokalverteidiger aus der Hauptstadt am Samstag nach 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (25:20, 22:25, 26:28, 25:19, 15:13). Diagonalangreifer Marek Sotola nutzte den zweiten Matchball zum Sieg.