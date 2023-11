Knapp 130 Lesungen am Vorlesetag in Niedersachsen und Bremen

Einer Stimme lauschen und ganz in eine Geschichte eintauchen: Eine bundesweite Aktion will Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken - auch in Niedersachsen und Bremen.

Geschichten zum Zuhören in der Bahnhofsmission, in Kindergärten oder in Schulen: Am bundesweiten Vorlesetag haben zahlreiche Menschen aus Politik, Kultur und Verwaltung in Bremen und Niedersachsen vorgelesen. Knapp 130 Lesungen waren am Freitag in den beiden Bundesländern geplant, wie die Veranstalter mitteilten.

In der Bremer Bahnhofsmission griff Bremens ehemaliger Regierungschef Henning Scherf (SPD) zum Buch. Ich hab mir was ganz Freches rausgesucht, sagte der 80-Jährige. Mit verstellten Stimmen las er aus der Geschichtensammlung Volle Kanne in die Tanne vor. Sein Publikum lauschte zwei Erzählungen über die Zeit vor Weihnachten. Noch bis zum Nachmittag waren Lesungen in der Bahnhofsmission geplant, unter anderem mit Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD). Ein Kindergarten konnte Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) als Leserin für das Bilderbuch Ein Platz nur für Lieselotte gewinnen.

In Hannover sollten unter anderem Lesungen mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) und mit Schauspielerin Anja Herden in Schulen stattfinden. Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) wollte Erwachsenen aus seinen Lieblingsbüchern in der Stadtbibliothek Hannover vorlesen.

Der bundesweite Vorlesetag wurde 2004 von der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung ins Leben gerufen. Er soll die Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt bringen. Die Veranstaltung fand dieses Jahr unter dem Motto Vorlesen verbindet statt.