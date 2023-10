Knapp 1000 Starts bei WM im Mono-Zughundesport

Mehr zum Thema

Flughäfen Leipzig/Halle/Dresden stellen auf Winterplan um An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden tritt am kommenden Sonntag (29. Oktober) der Winterplan in Kraft. Von Leipzig/Halle fliegen nach dem Plan nun auch regelmäßig Flugzeuge nach Abu Dhabi und Dubai, teilte der Betreiber am Donnerstag mit. Pro Woche starteten in Leipzig/Halle im Winter bis zu 135 Flüge in neun verschiedene Länder.