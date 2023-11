Knapp 1000 Gefängnisinsassen in Mecklenburg-Vorpommern

In den Gefängnissen Mecklenburg-Vorpommerns sitzen vor allem Mehrfachstraftäter. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, waren 54,3 Prozent der Gefangenen bereits vorbestraft. 21,6 Prozent der Strafgefangenen waren sogar fünf bis zehn Mal vor Gericht gelandet.

Den Angaben zufolge saßen Ende März 2023 in den vier Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt 987 Gefangene ein, 159 davon in Untersuchungshaft und 69 im Jugendstrafvollzug. Das waren laut Statistikamt 23 weniger als ein Jahr zuvor.

Weiterhin machen Männer mit 95,5 Prozent der Inhaftierten den Großteil aus. Während 943 männliche Straftäter eine Freiheitsstrafe verbüßen mussten oder in Untersuchungshaft saßen, waren es lediglich 44 Frauen.

Wie das Amt weiter mitteilte, lag bei jedem Vierten der insgesamt 826 Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten als Grund für die Inhaftierung eine Straftat gegen Personen vor. Dazu gehören Körperverletzung, Totschlag oder Mord. Danach folgen als Haftgründe Diebstahl und Unterschlagung.

Die Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren war laut Statistik unter den Gefangenen mit 37 Prozent am stärksten vertreten. 70 Jahre und älter waren lediglich acht Personen, 21 Personen waren jünger als 18 Jahre. Etwa drei Viertel der Gefangenen hatten eine Strafe von bis zu fünf Jahren zu verbüßen, 3,1 Prozent waren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, 17,8 Prozent auf unbestimmte Dauer.

Wie das Statistische Amt weiter mitteilte, stieg der Anteil nichtdeutscher Insassen in den Haftanstalten des Landes binnen Jahresfrist von 15,3 auf 17,9 Prozent.