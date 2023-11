Knapp 100 Einbrüche: Fünf Männer in U-Haft

Mehr zum Thema

Brüderpaar vereint: Adler Mannheim holen Magnus Eisenmenger Die Adler Mannheim haben auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Offensive reagiert und Magnus Eisenmenger verpflichtet. Der Angreifer unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte. Der 23-Jährige ist der Bruder von Nationalspieler Maximilian Eisenmenger, der vor dieser Saison zu den Adlern wechselte, und aktuell beim Deutschland Cup im Einsatz ist.

Verdächtiger kam wohl zu Hause an Todeswaffe Nach den tödlichen Schüssen in einer Offenburger Schule sind noch einige Fragen offen, vieles wird aber auch klarer. So haben Ermittler Erkenntnisse, wo der 15-Jährige die Tatwaffe fand.