Knapp 1,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere in Kiel

Vom wachsenden Kreuzfahrtgeschäft der Tourismusbranche profitiert auch der Kieler Hafen. Nur in einem Bereich wurden die Erwartungen des Seehafens nicht erfüllt.

Mit 1,174 Millionen Passagieren hat der Kieler Hafen bei Kreuzfahrten in diesem Jahr einen Rekord erzielt. Die Entwicklung in der Tourismusbranche zeigt einen deutlichen Trend hin zur Kreuzfahrt, das war in dieser Saison auch in Kiel spürbar, sagte Seehafen-Chef Dirk Claus am Montag. 2022 waren es 835.000 Gäste bei 243 Anläufen.

Als bislang letztes Kreuzfahrtschiff war die AIDAnova am Samstag von Kiel aus zu einer Seereise gestartet. Kreuzfahrtschiffe von 26 Reedereien liefen Kiel seit April insgesamt 215 Mal an. Erwartet werden nach Angaben des Seehafens aber noch fünf Winteranläufe im Dezember. Gleich zu Jahresbeginn stehen die ersten vier Kreuzfahrtschiffe des Jahres 2024 auf der Liste.

Wir schließen die Saison 2023 mit einem guten Ergebnis ab, sagte Claus. Neben den Anlaufzahlen beschäftige den Hafen vorrangig das Thema Nachhaltigkeit. Für uns geht es vor allem darum, den Seetourismus hafenseitig umweltfreundlicher zu gestalten. Im Mai versorgte der Seehafen ein Kreuzfahrtschiff in Kiel erstmals mit flüssigem Erdgas. Seit Juni bunkerten die AIDAnova und die MSC Euribia regelmäßig Flüssiggas (LNG) im Hafen.

Im September hatte der Hafen eine weitere Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe am Ostuferhafen eröffnet. Zusammen mit der am Ostseekai können nun zwei Schiffe parallel Landstrom erhalten. Rund 50 Mal nutzten diese die Anlagen 2023. Das war weniger als erwartet. Grund ist nach Hafenangaben unter anderem ein Ausfall wegen eines technischen Defektes. Wir gehen davon aus, dass wir in der Saison 2024 insgesamt 100 Anläufe mit Landstrom versorgen werden, so Claus.

Für 2024 rechnet der Seehafen-Chef mit einer Kreuzfahrtsaison auf dem Niveau von 2019. Damals hatte der Seehafen 803.000 Passagiere und 178 Schiffsanläufe verzeichnet.