Knallkörper sorgt für Spielunterbrechung in Augsburg

Frauen-Eishockey-Team nach 0:8 Dritter beim Deutschland Cup Die Top-Nationen sind für das deutsche Frauen-Eishockey-Team beim Deutschland Cup eindeutig zu stark. Gegen den WM-Dritten Tschechien unterlag die DEB-Auswahl am Samstag in Landshut deutlich mit 0:8 (0:3, 0:1, 0:4) und beendete die erste Auflage des erstmals mit den Männern ausgetragenen Turniers auf Rang drei. Tschechien gewann den Deutschland Cup mit drei Siegen vor Finnland. Vierter wurde Dänemark.