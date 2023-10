Die Polizei in Köln konnte heute in letzter Sekunde großes Verkehrschaos verhindern: Fünf sogenannte Klimaaktivisten wollten sich am Morgen an einer vielbefahrenen Brückenauffahrt am Heumarkt festkleben. Als die Polizei eintraf, haben das bereits zwei Männer getan. Die Beamten konnten sie allerdings ohne Verletzungen von der Straße lösen. Die Polizei prüft jetzt einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.