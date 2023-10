Klose: „Sehr ordentliches“ Ergebnis für Grüne

Mehr zum Thema

Ex-Regierungschef Bouffier: „Großartiges Ergebnis für CDU“ Der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit großer Freude auf den Wahlsieg seines Nachfolgers Boris Rhein (beide CDU) reagiert. Dieser Erfolg bedeute ihm sehr viel, sagte Bouffier am Sonntagabend in Wiesbaden. Er erinnerte daran, dass er sein Amt mitten in der Wahlperiode aufgegeben und Boris Rhein als Nachfolger vorgeschlagen habe - in der Hoffnung, dass das dann auch erfolgreich wird. Und am heutigen Tag ist der Erfolg eingetreten. Also das war alles richtig. Er sei rundum glücklich, sagte Bouffier. Das ist ein großartiges Ergebnis und verpflichtet auch für die Zukunft.

FDP-Generalsekretär: Analysieren Ergebnisse in Koalition FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat kurz angebunden auf das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen reagiert. Aus Sicht der FDP sind die derzeit vorliegenden Zahlen aus Bayern enttäuschend. In Hessen bleibt es spannend, sagte er am Sonntagabend in Berlin. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF hat die FDP in Bayern den Einzug in den Landtag verpasst, in Hessen muss sie mit 5,0 Prozent fürchten, aus dem Parlament zu fliegen.