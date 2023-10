Klose lobt Bayerns Offensive

Mehr zum Thema

Angetrunkener Autofahrer verursacht Tankstellen-Unfall Ein angetrunkener Autofahrer ist am Montag im Landkreis Bayreuth an einer Tankstelle auf ein Auto gefahren und hat zwei Zapfsäulen schwer beschädigt. Die Beifahrerin in dem anderen Wagen wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an der Tankstelle bezifferte die Polizei auf 100.000 Euro, den an den Autos auf je 10.000 Euro. Der angetrunkene Fahrer flüchtete nach dem Unfall.