Klose für umfassende Reform der Pflegeversicherung

Frau nach mutmaßlicher Attacke auf ihren Mann festgenommen Eine Frau ist im Landkreis Offenbach festgenommen worden, weil sie ihren Mann schwer verletzt haben soll. Der Zustand des Opfers sei kritisch, sagte ein Polizist am Sonntagabend. Einige Stunden zuvor hatte es wegen der mutmaßlichen Attacke einen Polizeieinsatz in der Gemeinde Mainhausen gegeben. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelte. Der Mann sei möglicherweise mit einem Messer angegriffen worden.

Erstes Childhood-Haus in Hessen wird eröffnet Mit königlicher Unterstützung wird am Montag in Frankfurt Hessens erstes Childhood-Haus eröffnet. Zum Festakt (14.00 Uhr) im Universitätsklinikum werden Königin Silvia von Schweden und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein erwartet. Das Haus soll eine behördenübergreifende Anlaufstelle für junge Opfer oder Zeugen von sexualisierter oder körperlicher Gewalt sein.