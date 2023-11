Kliniken warnen weiter vor großer Krankenhaus-Verlustwelle

Mehr zum Thema

Halloween-Randale in Gaggenau: Acht Wohnungen durchsucht Die Polizei hat in Zusammenhang mit Randale in der Halloween-Nacht in Gaggenau (Kreis Rastatt) acht Wohnungen durchsucht. Es seien Mobiltelefone, relevante Tatkleidung, Maskierungsmittel und Pyrotechnik aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dadurch seien weitere Erkenntnisse zum Geschehen in der Tatnacht erlangt worden. Durchsuchungen gab es in Gernsbach, Kuppenheim und Gaggenau.