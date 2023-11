Klinikaufenthalte: Herz-Kreislauf-Erkrankungen oft Ursache

Mehr zum Thema

Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für Lufthansa-Flugbegleiter Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa. Daneben will die Gewerkschaft in der anstehenden Tarifrunde eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie die Erhöhung von Funktionszulagen für Führungskräfte erreichen. Ufo-Tarifvorstand Joachim Vázquez Bürger verwies am Donnerstag unter anderem auf den Rekordumsatz des Konzerns im dritten Quartal und die erfolgreiche Rückkehr der Luftfahrt nach der Corona-Pandemie.

„Glücksatlas“: Hessen gehört zu glücklichsten Bundesländern Die Menschen in Hessen zählen einer Studie zufolge zu den zufriedensten in Deutschland. Im Vergleich der Bundesländer nimmt Hessen beim Thema Lebenszufriedenheit den vierten Platz ein - und klettert damit aus dem Mittelfeld zurück an die Spitze. Das geht aus dem neuen Glücksatlas hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Studie hat die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie erstellt.