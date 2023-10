Klimaschutzministerin Eder an Corona erkrankt

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) ist an Corona erkrankt. Es gehe ihr aber einigermaßen gut, sagte die Ministerin, die am Montag online zugeschaltet eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zur Akzeptanz des Ausbaus der Solar- und Windenergie in Rheinland-Pfalz präsentierte. Staatssekretär Michael Hauer unterstütze die Ausführungen zu der Studie vor Ort bei dem öffentlichen Termin in Mainz.