Klimakrise und Käfer: Wälder leiden weiter

Mutmaßliche Sektenführerin wegen Mordes lebenslang in Haft Eine mutmaßliche Sektenführerin ist wegen Mordes an einem kleinen Jungen in Hanau vor 35 Jahren verurteilt worden. Sie erhalte eine lebenslange Haftstrafe, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch bei der Urteilsverkündung im Frankfurter Landgericht. Der vierjährige Jan war der Sohn von Sektenmitgliedern gewesen, er wurde am 17. August 1988 ermordet.

Betrüger bestehlen Mann mit vermeintlicher Geldanlage Unbekannte haben einen 49-Jährigen im Landkreis Gießen mit einer Betrugsmasche über das Internet um 80.000 Euro gebracht. Die Betrüger sollen dem Mann über das Telefon eine vermeintliche Anlagemöglichkeit angeboten haben, wie die Polizei in Gießen am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe er ihnen 80.000 Euro überwiesen - größtenteils in Form der Kryptowährung Bitcoin. Die Polizei warnte davor, sich durch versprochene hohe Renditen täuschen zu lassen und von vermeintlichen Beratern unter Druck setzen zu lassen. Geld, das per Kryptowährung versendet wurde, könne zudem nicht mehr zurückgebucht werden.