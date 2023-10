Klimademonstranten kippen Rathauschef Erde auf Schreibtisch

Mehr zum Thema

RTL

Im Zweiten Weltkrieg entwendetes Gemälde kommt zurück Ein während des Zweiten Weltkrieges entwendetes Gemälde ist in den USA wieder aufgetaucht und kommt zurück in die Alte Pinakothek in München. Das Gemälde Landschaft italienischen Charakters des österreichischen Malers Johann Franz Nepomuk Lauterer (1700-1733) sei bei einer Zeremonie im Generalkonsulat in Chicago übergeben worden, teilte die US-Bundespolizei FBI mit.

1860 München will gegen Freiburg bessere Chancenverwertung 1860 München will in der 3. Liga endlich in der Tabelle nach oben. Vor dem Spiel gegen Freiburg II nimmt sich der Coach vor allem eine Abteilung seines Teams vor.