„Klimacheck“ für Bremer Senatsvorlagen

Zwei Männer erstochen: Ermittlungen wegen Totschlags Nachdem zwei Männer in Hannover in der Nacht zu Dienstag erstochen worden sind, ermittelt die Kriminalpolizei Hannover in beiden Fällen wegen Totschlags. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Mann gesehen haben, der sich auffällig verhielt, wie aus einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hervorgeht. Die Getöteten sind den Angaben nach 45 Jahre alt, ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt.

Kundgebung vor Bremer Airbus-Werk zu Rüstungspolitik Rund 500 bis 600 Menschen erwartet die IG Metall zu einer Kundgebung heute vor dem Bremer Airbus-Werk. Als Gastredner ist Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) angekündigt. Die Gewerkschaft wirft der Bundesregierung vor, militärische Flugzeuge und Hubschrauber vermehrt aus den Vereinigten Staaten zu kaufen. Produktion, Wartung und Weiterentwicklung an deutschen Standorten sichere die Regierung dagegen nicht. Vertreter der Rüstungs- und Raumfahrtsparte Airbus Defence and Space unterstützten das Anliegen der Gewerkschaft, sagte ein Sprecher der IG Metall.