Klimaaktivisten von Straße gezogen - Fahrer verurteilt

In Stralsund hat ein Lkw-Fahrer Klimaaktivisten von der Straße gezogen und einen Aktivisten sogar angefahren. Nun wurde er verurteilt.

Wegen seiner Reaktion auf eine Straßenblockade der Klimagruppe Letzte Generation soll ein Lkw-Fahrer eine Geldstrafe von 1800 Euro zahlen. Der Tatbestand der versuchten Nötigung sei erfüllt, weil er im Juli in Stralsund Klimaaktivisten von der Straße gezogen habe - beziehungsweise es versucht habe, sagte die Richterin am Dienstag. Das Urteil sieht außerdem ein viermonatiges Fahrverbot vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Andere Vorwürfe der Anklage, etwa versuchte gefährliche Körperverletzung, sah die Richterin hingegen nicht als erwiesen an. Es sei nicht erwiesen, dass der 41-Jährige einen Aktivisten mit seinem LKW mit Vorsatz anfuhr. Im Zweifel müsse für den Angeklagten geurteilt werden. Es sei nicht zweifelsfrei geklärt worden, ob der Kraftfahrer den Aktivisten in einem speziellen Anfahrspiegel gesehen habe oder ob er überhaupt in den Spiegel geschaut habe.

Während der Verhandlung war in einem Video gezeigt worden, wie der Fahrer vor den Aktivisten stoppte, ausstieg und sie von der Straße zog, beziehungsweise es versuchte. Eine sitzende Aktivistin schubste er um und bedrohte sie mit der Faust. Danach fuhr er wieder an, wobei er einen Aktivisten, der sich wieder auf die Straße gesetzt hatte, kurz vor sich herschob. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwältin hatte gesagt, der Fahrer habe den LKW als Waffe missbraucht, und erhebliche Verletzungen der Aktivisten zumindest billigend in Kauf genommen. Dabei habe er nur warten müssen. Es ging darum, schneller in den Feierabend zu kommen und um nichts anderes. Derartige Blockaden nervten zwar. Aber Stress und schlechte Laune dürften nicht dazu führen, dass Menschen in Gefahr geraten. Sie hatte eine Geldstrafe von 3000 Euro und 10 Monate ohne Führerschein gefordert.

Der Anwalt des Angeklagten hatte hingegen auf Freispruch plädiert. Er kündigte Berufung gegen das Urteil an. Sein Mandant hatte von großem Stress an jenem Tag gesprochen. Seine Drohgebärden täten im leid. Das war definitiv zu viel.

Das Video hatte im Internet Aufsehen erregt. Der Fahrer wurde scharf kritisiert, erhielt teils aber auch Unterstützung. Nach Aussage des Anwalts des 41-Jährigen war im Rahmen einer Spendenaktion für den Fahrer eine fünfstellige Summe zusammengekommen. Von diesem Geld lebe der inzwischen Arbeitslose, nachdem er im September sein Unternehmen aus eigenem Antrieb verlassen habe.

Vor dem Gericht demonstrierten vereinzelte Klimaaktivisten. Eine weitere Aktion gab es am Ort des ursprünglichen Geschehens.