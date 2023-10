Klimaaktivisten beschmieren Gebäude der Universität Leipzig

Mehr zum Thema

Südafrika statt Südamerika: Wieder Pinguine in der Lausitz Der Hoyerswerdaer Zoo setzt nach dem Verlust seiner Humboldt-Pinguine in der Vergangenheit nun auf Brillenpinguine. Für die 18 ersten Exemplare der in Südafrika beheimateten und stark bedrohten Art wurde die alte Anlage für die Vögel optimiert und deren Bedürfnissen angepasst, wie der private Tierpark am Montag mitteilte. Die je neun Weibchen und Männchen, darunter zehn graugefiederte Jungtiere ohne die typische Gesichtsmaske, hätten sich seit Anfang September an ihr neues Zuhause und ihre Betreuer gewöhnt. Wir haben uns Zeit genommen und uns mit jedem Pinguin befasst, versicherte Vogelrevier-Tierpflegerin Carolin Adler.