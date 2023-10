Klimaaktivist sprüht Farbe an Gebäude der TU Berlin

Ein Klimaaktivist der Letzten Generation hat das Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin mit orangener Farbe besprüht. Die Polizei sei vor Ort, wie eine Sprecherin am Montagmorgen mitteilte. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort wurde der Name der Universität am Hauptgebäude an der Straße des 17. Juni mit Farbe beschmiert. Demnach war an der Aktion ein Aktivist beteiligt.

Zudem veröffentlichte die Letzte Generation ein Bild der Aktion auf der Plattform X (ehemals Twitter). Darauf hält ein Mann ein Plakat, auf dem zu lesen ist: Weg von fossil, hin zu gerecht. In der vergangenen Woche hatte es bereits mehrere Farbaktionen der Gruppe an deutschen Universitäten gegeben, unter anderem an einem Gebäude der Universität Leipzig.