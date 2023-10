Klimaaktivist angefahren: Strafbefehl gegen Lkw-Fahrer

Mehr zum Thema

Wasserschutzpolizei: Freizeitskipper sollen Boote sichern Wegen Sturms und Hochwasser haben sich in Stahlbrode am Strelasund mehrere Sportboote an ihrem Liegeplatz gelöst. Dadurch seien diese und Nachbarboote erheblich beschädigt worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mit. Die Boote seien von der örtlichen Feuerwehr gesichert worden. Die Wasserschutzpolizei empfiehlt Eigentümern daher, ihre Boote an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns zu kontrollieren und entsprechend zu sichern.

Sturmflut: Küstenstädte mahnen Anwohner zu Wachsamkeit Wegen einer Sturmflutwarnung bereiten sich auch in Mecklenburg-Vorpommern Küstenstädte auf mögliches Hochwasser in wassernahen Stadtteilen vor. So bat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag um erhöhte Wachsamkeit. Auch Wismar warnte Anwohner im Hafengebiet. Bei Hochwasserlagen werden dort meist Kreuzungen und Straßen überflutet.