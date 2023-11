Klepsch: Kultur soll weiter zukunftssicher gemacht werden

Mehr zum Thema

Kretschmer nennt Senkung der Stromsteuer „Notoperation“ Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht in der geplanten Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe eine Notoperation, aber keine dauerhafte Lösung. Sachsen habe die Senkung lange gefordert, sie sei dringend notwendig, erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag. Damit gesteht die Bundesregierung die dramatische Notlage bei den Energiepreisen ein. Spätestens jetzt sei klar, dass die aktuelle Energiepolitik gescheitert sei. Die Energiewende müsse neu justiert werden.

Nationalpark Sächsische Schweiz saniert Löschwasserteiche Zwei Löschteiche im Nationalpark Sächsische Schweiz sind saniert worden. Zwei externe Firmen hätten die Entschlammung der Teiche übernommen, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Konkret betroffen sind demnach der Teich auf der Erhebung Großer Winterberg sowie der unterste der Hutenteiche bei Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Durch das Laub der umstehenden Bäume sammelt sich Schlamm an, der den Angaben zufolge immer wieder entfernt werden muss. Durch die Entschlammung stehe wieder mehr Löschwasser zur Verfügung. Die Arbeiten am Teich auf dem Großen Winterberg dauerten rund drei Wochen an. Zum großen Teil sei dabei Handarbeit notwendig gewesen.