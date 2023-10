Kleintransporter überschlägt sich auf A4: Drei Verletzte

Mehr zum Thema

Patienten müssen sich auf neue Klinikstrukturen einstellen Die Krankenhausreform der Bundesregierung wirft ihre Schatten voraus. Das zeigt sich in Thüringen unter anderem in Hildburghausen, Sonneberg und Pößneck.

Probleme bei Gefängnisbau Thema für Strafvollzugskommission Die Probleme beim Neubau der Justizvollzugsanstalt im sächsischen Zwickau werden Thema im Thüringer Landtag. An diesem Mittwoch werde sich dessen Strafvollzugskommission in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigen, teilte die Linke-Landtagsabgeordnete Karola Stange, die der Kommission angehört, am Dienstag mit.