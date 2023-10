Kleintransporter stößt mit Fichtelbergbahn zusammen

Ein Kleintransporter ist im Erzgebirge mit einem Zug der Fichtelbergbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Sehmatal. Verletzt worden sei niemand. Bei dem 64 Jahre alten Fahrer des Transporters hätten Polizisten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest habe 0,66 Promille ergeben. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro. Die Fichtelbergbahn ist eine Schmalspurbahn, die von Cranzahl in den Kurort Oberwiesenthal fährt.