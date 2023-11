Mehr zum Thema

Leistung von Freiflächen-Solaranlagen soll erhöht werden Bei der Energiewende will Niedersachsen verstärkt auf Freiflächen-Solaranlagen setzen. Die Leistung in sogenannten benachteiligten Gebieten soll von jährlich 150 auf 500 Megawatt erhöht werden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Änderung sei von der eingerichteten Taskforce Energiewende vorgeschlagen worden, die von der Landesregierung Anfang des Jahres eingerichtet worden ist. Das Kabinett beschloss nun, eine entsprechende Verordnung zu ändern.