Kleingärtner erleben durchschnittliches Kürbisjahr

Genügend Bewerber für Schöffenamt an Amtsgerichten Die Besetzung der Schöffenämter an den Amtsgerichten in Sachsen-Anhalt ist überwiegend erfolgreich durchgeführt worden. Bei neun Amtsgerichten seien die Schöffen bereits mit genügend Bewerbern gewählt worden, teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Naumburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei zwei Gerichten stehe die Wahl noch aus, es gebe aber auch dort genügend Bewerberinnen und Bewerber.

Vertragsauflösung: Olympia-Zweiter Bircevic verlässt den MBC Das Kapitel Stefan Bircevic ist beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC schon wieder beendet. Der Club aus Weißenfels und der Serbe einigten sich am Montag auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der 33-Jährige laboriert derzeit an einer Knieverletzung und werde laut MBC zeitnah in seine Heimat zurückkehren. Der Tabellenletzte der Bundesliga sondiert bereits den Markt, um einen Ersatz zu verpflichten.