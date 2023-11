Kleines Hochwasser nach kräftigem Regen erwartet

Mehr zum Thema

Polizei stoppt 16-Jährigen am Steuer: Vater sitzt daneben Einen 16-Jährigen am Steuer eines Autos hat die Polizei auf der Autobahn bei Neuleiningen in der Pfalz gestoppt. Der Jugendliche sei am Freitag auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Samstag mit. Neben ihm auf dem Beifahrersitz habe dessen Vater gesessen, der Halter des Fahrzeugs sei. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland Es wird regnerisch und windig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Laufe des Samstags ziehe aus Westen verbreitet Regen auf, der sich ausdehne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Erwartet werde mäßiger, teils frischer Wind mit auch starken und stürmischen Böen im Bergland und in Hochlagen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Nachts sinken sie auf 9 bis 7 Grad.