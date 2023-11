Kleinere Gruppen im Kindergarten: Gesetzentwurf im Kabinett

Mehr zum Thema

Warnstreiks in mehreren Bereichen des Öffentlichen Dienstes Eltern und Schüler müssen sich am Dienstag auf Einschränkungen beim Schulunterricht einstellen. Ein Großteil der Lehrerschaft ist zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch Straßenwärter und Polizei-Angestellte sollen die Arbeit niederlegen.

Klimaaktivisten vor sich hergeschoben: Verhandlung In Stralsund soll ein Lkw-Fahrer bewusst einen Klimaaktivisten angefahren haben. Verletzt wurde niemand. Einen Strafbefehl hat der Kraftfahrer nicht akzeptiert - nun muss er vor Gericht.