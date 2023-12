Kleinbus per App - Sprinti wird ausgezeichnet

Die Verkehrswende kann nur funktionieren, wenn auch der ländliche Raum gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden ist. Der Kleinbus Sprinti ist dabei ein Erfolgsmodell - und erhält einen Preis.

Auszeichnung für den Sprinti: Der in zwölf Kommunen im Umland von Hannover ausgerollte On-Demand-Service hat beim Deutschen Mobilitätspreis in Berlin gewonnen. Angetreten sei das Projekt in der Kategorie Good Practice, teilte die Region Hannover am Freitag mit. In dieser Kategorie würden Projekte prämiert, deren Umsetzung in besonderer Weise auf andere Regionen übertragbar sei oder die ihr Wissen besonders gut zugänglich machten. Nutzer können per App einen elektrisch betriebenen Sprinti-Bus buchen, der dann in maximal 200 Metern Entfernung zum Fahrgast hält.

Der Mobilitätspreis wird jährlich vom Bundesverkehrsministerium verliehen und gilt den Angaben zufolge als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Sektor Mobilität. Seit August 2023 betreiben die Verkehrsbetriebe Üstra im Auftrag der Region das Projekt Sprinti.

Regionspräsident Steffen Krach sprach von einem großartigen Erfolg für die Region: Wir haben eine Fläche zweimal so groß wie Berlin besser an den ÖPNV angeschlossen und das bedeutet für die Menschen eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität. Das müsse fortgesetzt werden - auch mit der Unterstützung des Bundes, forderte der SPD-Politiker. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz sagte, vom Sprinti profitierten rund 360.000 Menschen in der Region Hannover.

Früheren Angaben zufolge sollen noch in diesem Jahr 100 Minibusse den Nahverkehr in der Region Hannover unterstützen. Auch in anderen Regionen Niedersachsens gibt es derartige Modellprojekte. So ist etwa in sieben ländlich geprägten Projektgebieten im Großraum Braunschweig der Kleinbus Flexo unterwegs.