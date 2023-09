„Klares Mitfiebern“ mit VfB-Profi Jeong

Mehr zum Thema

Brand in Asyl-Unterkunft wohl keine Brandstiftung Nach einem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Offenburg (Ortenaukreis) geht die Polizei bislang nicht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Es liegen derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Es werde derzeit rund um die verkohlten Container und in den Unterkünften ermittelt. Allerdings sei mindestens einer der beiden großen Containerblöcke komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Mann stirbt bei Autounfall in Lahr Ein 38-Jähriger ist bei einem Autounfall in der Nähe des Flughafens in Lahr (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.