Klarer Derby-Sieg: Kiels Handballer besiegen Hamburg 34:23

Der Handball-Rekordmeister aus Kiel findet wieder in die Erfolgsspur. Trotz einiger Krankheitssorgen gibt es einen Erfolg gegen den HSV Hamburg, der nach vier Siegen in Serie wieder einmal verliert.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Ergebniskrise überwunden. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga und dem Pokal-Aus gewannen die Kieler am Sonntag das kleine Nordderby gegen den HSV Hamburg mit 34:23 (19:15). Beste Werfer waren Niclas Ekberg mit neun Toren für den THW und Casper Mortensen mit elf Toren für den HSVH.

Der THW Kiel musste krankheitsbedingt auf Kreisläufer Hendrik Pekeler und Schlussmann Tomas Mrkva verzichten. Das Torhüter-Gespann bildeten der nach verpflichtete Samir Bellahcene und der erst 19 Jahre alte Magnus Bierfreund. Die Gastgeber ließen sich von dieser Schwächung nichts anmerken, hatten die Partie beim 10:5 (14. Minute) scheinbar im Griff.

In der Folge wurde Hamburg stärker, holte bis zum 14:14 (25.) auf. Kiel hatte Glück, dass ein hartes Einsteigen von Patrick Wiencek gegen Leif Tissier nur mit einer Zeitstrafe geahndet wurde.

Nach dem Zwischenhoch der Gäste übernahm der THW wieder das Kommando. Gestützt auf den immer stärker werdenden Bellahcene wuchs der Vorsprung wieder an. In der 42. Minute traf der spielfreudige Elias Ellefsen á Skipagötu bereits vorentscheidend zum 25:18. Die Gäste aus der Hansestadt, die zuvor vier Spiele in Serie gewonnen hatten, machten zu viele Fehler, um die Kieler ernsthaft in Gefahr zu bringen. Während sich der THW auf 8:6 Punkte verbesserte, stehen die Hamburger bei 8:8 Zählern.