Klagen gegen „Hammerskins“-Verbot eingegangen

Mehr zum Thema

Terrorprozess: Aussage von Ermittler ohne Öffentlichkeit Im Prozess um einen geplanten Umsturz in Deutschland und einer beabsichtigten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Mittwoch ein verdeckter Ermittler vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ausgesagt. Der Ermittler sei über ein Video zugeschaltet worden, teilte eine Sprecherin des OLG Koblenz mit. Für die Vernehmung des Zeugen war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Dieser Schritt war in der Verhandlung bereits zuvor diskutiert worden, um die Identität des verdeckten Ermittlers zu schützen.