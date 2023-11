Klage zu „Bild“-Bericht: Pfarrer bekommt nur teils Recht

Mehr zum Thema

Fortuna auf Reisen: Von Nürnberg zum Pokal nach Magdeburg Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht auf längere Auswärtstour. Der Tabellenvierte reist zunächst am Freitag zum Punktspiel beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). Nach der Partie bleibt die Mannschaft in Herzogenaurach und wird dann am Montag nach Magdeburg aufbrechen, wo die Düsseldorfer am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) das Pokal-Achtelfinale bestreiten. Die Regeneration steht im Vordergrund. So sparen wir uns auch eine Fahrt und müssen nicht durch die ganze Republik reisen, sagte Fortuna-Coach Daniel Thioune.