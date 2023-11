Klage von Ex-Gleichstellungsbeauftragten: Termin verschoben

Mehr zum Thema

Keine Zuschüsse des Landes zum Schulessen in Sicht Vertreter mehrerer Landtagsfraktionen haben Hoffnungen auf Subventionen des Landes beim Schulessen gedämpft. Selbst wenn der Freistaat nur für Thüringer Grundschüler einen Euro pro Portion subventionieren würde, kämen auf den Landeshaushalt jährliche Belastungen von 14 Millionen Euro zu, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, am Donnerstag in Erfurt auf einer Podiumsdiskussion der Verbraucherzentrale Thüringen.

Prügelei auf dem Erfurter Anger: Mann verletzt Mehrere Menschen haben sich am Mittwochabend auf dem Erfurter Anger geprügelt. Dabei wurde ein 21 Jahre alter Mann verletzt, wie die Polizei Erfurt am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte ein Zeuge die Beamten gerufen, als er die Prügelei von etwa 15 Menschen beobachtete. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten aber nicht mehr vor Ort, hieß es.