Klage per Handy: Justiz setzt auf Online-Zugang

GEW ruft Lehrkräfte in Bremen zum Warnstreik auf Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle Tarifbeschäftigten an Bremer Schulen zum Warnstreik auf. Im Anschluss an eine Personalversammlung am Mittwoch sei ab 14.00 Uhr eine Aktion unter dem Motto Profis brauchen mehr! geplant, wie die GEW am Montag mitteilte. Für Donnerstag ruft die GEW zu einem ganztägigen Warnstreik auf. So will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben die Forderungen in der laufenden Tarifverhandlung bekräftigen.

Niedersachsen bekommt neue Behindertenbeauftragte Das Land Niedersachsen bekommt 2024 eine neue Behindertenbeauftragte. Die aus der Nähe von Lüneburg stammende Juristin Annetraud Grote werde das Amt am 1. März kommenden Jahres übernehmen, teilte die niedersächsische Staatskanzlei am Montag mit. Das Kabinett habe der Personalie zugestimmt. Grote ist den Angaben zufolge seit 1998 in verschiedenen Positionen im für die Sicherheit von Impfstoffen zuständigen Paul-Ehrlich-Institut (PEI) tätig, seit 2009 in Leitungsfunktionen. Dort befasste sie sich demnach nicht nur mit verwaltungs- und personalrechtlichen Aufgaben, sondern setzte sie sich auch für Inklusionsthemen ein.