Klage gegen Steuersenkung bald - Wenig zusätzliches Geld

Gefängnisneubau: Abgeordnete planen Besichtigung in Zwickau Nach neuen Problemen bei dem geplanten Großgefängnis von Thüringen und Sachsen in Zwickau wollen sich Thüringer Landtagsabgeordnete ein Bild vor Ort machen. Geplant sei, dass sich Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sowie der Strafvollzugskommission des Landtags in Erfurt noch in diesem Jahr in Zwickau über den derzeitigen Bauzustand informieren. Das sagte die Linken-Abgeordnete und Vorsitzende der Strafvollzugskommission, Karola Stange, am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Gremiums in Erfurt.