Klage gegen gesenkte Grunderwerbsteuer im November

Mehr zum Thema

Demo-Organisator in Gera skandiert SA-Parole: Ermittlungen Nach einer Demonstration von Anhängern des rechtsextremen Spektrums in Gera ermittelt die Polizei gegen deren Anmelder. Der Mann habe in einer Rede eine verbotene Nazi-Parole skandiert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag über den Vorfall vom Montag. Es handele sich um eine Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP. Dies stelle den Anfangsverdacht für eine Straftat dar, schrieb die Polizei im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter), wo auch ein Video von dem Vorfall kursierte.

SPD-Fraktion fordert Schutz jüdischen Lebens in Thüringen Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel diskutieren die Fraktionen im Thüringer Landtag am Mittwoch (Beginn: 14.00 Uhr) über den Schutz jüdischen Lebens in Thüringen. Auch hier in Deutschland sind Jüdinnen und Juden nach wie vor stark gefährdet und in ihrer Existenz bedroht, schreibt die Thüringer SPD-Fraktion in ihrem Antrag für eine Aktuelle Stunde. Deutschland und Thüringen müssten daher alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um jüdische Einrichtungen sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen.