Kiziltepe will Kampf gegen Antisemitismus verstärken

Ausschreitungen - Polizei und Feuerwehr angegriffen Im Berliner Bezirk Neukölln ist es in der Nacht zu Mittwoch zu Ausschreitungen gekommen. Es hätten Barrikaden, E-Scooter und ein Kinderspielplatz gebrannt, teilte die Berliner Feuerwehr auf X, ehemals Twitter, mit. Zudem hätten Menschen Gegenstände auf der Sonnenallee angezündet, teilte die Berliner Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien mit Pyrotechnik angegriffen und beschossen, die Polizei in der Stresemannstraße mit Steinen beworfen worden. Zwei Polizeikräfte wurden von der Feuerwehr, die mit 40 Kräften vor Ort war, rettungsdienstlich versorgt.